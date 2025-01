Hérnia umbilical em crianças

Uma hérnia é uma pequena abertura na parede abdominal. Uma hérnia umbilical ocorre próxima ou sobre o umbigo.

Os órgãos abdominais se projetam através do orifício na parede abdominal, localizado próximo ao umbigo.

O médico faz o diagnóstico com base no histórico da criança e em um exame físico.

Normalmente, as hérnias umbilicais se fecham sozinhas.

(No caso de adultos, consulte Hérnias da parede abdominal.)

Em uma hérnia umbilical, o intestino delgado pode se projetar através da abertura quando a criança tosse ou faz força durante uma evacuação. Muitos bebês têm uma pequena hérnia umbilical, porque a abertura para os vasos sanguíneos do cordão umbilical não fechou completamente.

A maior parte do tempo, as hérnias umbilicais estão presentes no nascimento. No entanto, elas podem ocorrer em adultos obesos ou gestantes ou que tenham um acúmulo de líquido no abdômen (ascite). Ela também pode ocorrer em pessoas que nascem com defeitos no meio da sua parede abdominal ou após uma cirurgia abdominal.

Hérnia umbilical Imagem DR P. MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Sintomas de hérnia umbilical Em geral, as crianças não apresentam sintomas. Em casos raros, o intestino fica aprisionado na abertura (encarcerado). Às vezes, o encarceramento interrompe a circulação para o intestino (estrangulamento), o que é perigoso.

Diagnóstico de hérnia umbilical Exame médico O médico diagnostica a hérnia umbilical com base em um exame físico da criança.