Hérnia inguinal em crianças

Às vezes, uma parte do intestino fica aprisionada no escroto (chamado encarceramento) e a saliência pode se tornar firme, dolorosa, inchada e a pele pode ficar avermelhada.

Se o intestino ficar preso, o fornecimento de sangue pode ser cortado (chamado estrangulamento). Uma hérnia estrangulada causa dor constante e de aumento gradual, geralmente com náusea e vômito. A protuberância fica sensível e a pele pode ficar vermelha. A parte do intestino que sofreu estrangulamento pode morrer (desenvolver gangrena) no prazo de algumas horas, pelo que esse quadro clínico é uma emergência.