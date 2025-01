Úlcera péptica em crianças

A úlcera péptica é uma úlcera de forma redonda ou oval no revestimento do estômago ou duodeno em que houve corrosão pelo ácido gástrico e enzimas digestivas.

Ocorre a formação de úlceras no revestimento do estômago ou do duodeno.

Os sintomas em crianças incluem dor abdominal persistente e vômitos.

O diagnóstico toma por base o resultado de uma endoscopia e, às vezes, de exames de imagem.

O tratamento inclui medicamentos para diminuir o ácido estomacal e, às vezes, antibióticos.

(No caso de adultos, consulte Doença da úlcera péptica.)

A úlcera penetra no revestimento gástrico ou duodeno (primeiro segmento do intestino delgado). As úlceras se desenvolvem quando os mecanismos normais de defesa e recomposição do revestimento do estômago ou duodeno estão enfraquecidos, o que torna o tecido epitelial mais sensível ao ácido gástrico.

As úlceras pépticas são muito menos frequentes em crianças do que nos adultos. O uso de medicamentos anti-inflamatórios não esteroides (AINEs) e infecção pela bactéria Helicobacter pylori podem levar à formação de úlceras pépticas; mas, em crianças, a Helicobacter pylori não é uma causa tão comum como nos adultos.

Crianças cujos pais têm úlceras pépticas têm mais propensão de ter úlceras, sobretudo se os pais forem infectados por Helicobacter pylori.

A exposição à fumaça de segunda mão é outro fator de risco para o surgimento de úlceras em crianças. Adolescentes que bebem álcool ou fumam são também mais propensos a desenvolver úlceras.

Crianças de qualquer idade podem desenvolver úlceras quando extremamente doentes, logo após queimaduras, lesões ou doenças graves. Essas úlceras são conhecidas como úlceras de estresse.

Sintomas de úlcera péptica Os sintomas característicos ocorrem na parte superior do abdômen e incluem Dor persistente

Dor em queimação

Dor surda

Dor

Sensação de vazio

Sensação de fome Contudo, crianças pequenas podem não ter os sintomas característicos, mas podem ter dor abdominal e vômitos. Os bebês com úlceras podem ficar inquietos e irritáveis durante e após a alimentação. Complicações da úlcera péptica Em crianças de qualquer idade, as úlceras pépticas podem lacerar (perfurar), sangrar ou causar inchaço que dá origem ao bloqueio do estômago (obstrução).

Diagnóstico de úlcera péptica Endoscopia

No caso de complicações, exames de imagem O médico diagnostica a úlcera péptica tomando por base o resultado de uma endoscopia. Durante esse exame, um tubo de visualização flexível (endoscópio) é inserido pela boca da criança, passando pelo esôfago, até chegar ao estômago e a primeira parte do duodeno. Com um endoscópio, o médico também pode realizar uma biópsia (coleta de uma amostra de tecido para exame microscópico) para determinar se uma úlcera é causada pela bactéria Helicobacter pylori. Exames de fezes e respiratórios também podem ser feitos para detectar Helicobacter pylori. Caso haja suspeita de uma complicação, como perfuração, o médico pode realizar exames de imagem, como radiografia, tomografia computadorizada (TC) ou ressonância magnética (RM).