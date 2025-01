Infecção do ouvido médio aguda em crianças

Bebês com infecções do ouvido médio agudas apresentam febre e dificuldades para dormir. Eles choram ou ficam irritáveis sem razão aparente. Eles podem também apresentar corrimento nasal, tosse, vômito e diarreia. O ouvido fica dolorido (consulte Dor de ouvido) e a audição pode estar reduzida. Os bebês e as crianças que não conseguem se comunicar verbalmente podem puxar as próprias orelhas. As crianças mais velhas são capazes, geralmente, de dizer aos pais que estão com dores no ouvido ou que não estão ouvindo direito.

Líquido comumente se acumula atrás do tímpano e permanece após a resolução da infecção aguda. Esse distúrbio é chamado otite média secretora.