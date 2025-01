Amígdalas e adenoides aumentadas em crianças

Algumas crianças pré-escolares e alguns adolescentes têm amígdalas relativamente grandes que não se devem a nenhum problema. Contudo, as amígdalas e as adenoides podem ficar aumentadas, porque elas são infectadas com um vírus ou bactéria que cause infecções da garganta (dor de garganta). Além disso, alergias, (por exemplo, alergia sazonal ou alergia contínua), substâncias irritantes e, possivelmente, refluxo gastroesofágico também podem fazer com que as amígdalas e as adenoides fiquem aumentadas. Exposição contínua a crianças com infecções bacterianas ou virais, como crianças em creches, aumenta o risco de infecção.

Quando aumentadas, as amígdalas às vezes interferem na respiração e na deglutição e as adenoides podem bloquear o nariz ou as trompas de Eustáquio que conectam a parte de trás da garganta com os ouvidos. Em geral, as amígdalas e as adenoides voltam ao tamanho normal logo que a infecção termina. Às vezes elas permanecem aumentadas, especialmente em crianças que tiveram infecções frequentes ou repetidas.