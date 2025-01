A síndrome da morte súbita infantil é a morte súbita e inesperada, que geralmente ocorre durante o sono, de um bebê aparentemente saudável entre 1 mês e 1 ano de idade.

A causa da síndrome da morte súbita infantil (SMSI) é desconhecida.

Colocar o bebê para dormir de costas; remover travesseiros, proteções acolchoadas e brinquedos do berço; proteger o bebê contra o aquecimento excessivo e impedir que ele respire fumaça de cigarro pode ajudar a prevenir a SMSI.

Pais que perderam bebês devido a SMSI devem buscar aconselhamento e grupos de apoio.

Há mais de um termo usado para descrever uma morte súbita infantil. A morte súbita inesperada do bebê (SUID) é usada amplamente para descrever qualquer morte súbita e inesperada de uma criança com menos de um ano de idade, na qual a causa não é óbvia antes de uma investigação ser feita. A SUID inclui mortes súbitas e inesperadas que têm uma causa, como mortes acidentais (resultantes de asfixia ou estrangulamento acidental), mortes naturais (como as resultantes de uma infecção ou um quadro clínico) e mortes devido a danos intencionais. A SUID também inclui mortes súbitas e inesperadas para as quais nenhuma causa é identificada, mesmo após uma avaliação ou investigação ser realizada, como a SMSI.

A SMSI (também chamada morte no berço) é uma das causas mais comuns de morte em bebês entre um mês e um ano de idade. Ela afeta principalmente crianças entre o segundo e o quarto meses de vida. A síndrome ocorre em todo o mundo. Existem muitos fatores de risco.

Há disparidades raciais e étnicas. De 2015 a 2019, as taxas de SUID foram maiores em indígenas americanos/nativos do Alasca não hispânicos, negros não hispânicos e nativos não hispânicos do Havaí/outros habitantes das ilhas do Pacífico.

Fatores de risco para a síndrome da morte súbita infantil A criança que apresentar ou for exposta a qualquer um dos fatores de risco a seguir corre um risco maior de SMSI: Dormir de bruços (sendo esse o fator mais significativo)

Ter um irmão ou irmão que morreu de SMSI

Clima frio/meses do inverno

Crescimento insuficiente

Cuidados pré-natais insuficientes ou ausentes

Baixo peso de nascimento

Família de baixa renda

Ser do sexo masculino

A mãe já teve várias gestações

A mãe tem menos de 20 anos de idade

A mãe fumou, consumiu bebidas alcoólicas ou usou drogas durante a gestação

Indígenas americanos/nativos do Alasca não hispânicos, negros não hispânicos e nativos não hispânicos do Havaí/outras raças ou etnias das ilhas do Pacífico

Não usar chupeta

Berço antigo ou perigoso

Aquecimento excessivo (devido ao uso de cobertores ou o quarto estar quente)

Pausas na respiração (apneia) que precisou de ressuscitação

Prematuridade

Doença recente

Dormir na cama com os pais ou cuidadores (compartilhar a cama)

Intervalo curto entre as gestações

Mãe solteira

Fumar dentro de casa

Roupas de cama acolchoadas

Infecção das vias aéreas superiores

Colchão d’água

Causas de SMSI A causa da SMSI é desconhecida. Ela pode ocorrer devido a uma anomalia no controle da respiração. Alguns bebês com SMSI apresentam sinais de terem tido níveis baixos de oxigênio no sangue e períodos de interrupção da respiração (um quadro clínico denominado apneia). Colocar o bebê para dormir de bruços e usar roupas de cama macias (como travesseiros e cobertores de lã) são ações que foram associadas à SMSI. Dormir junto com o bebê em um sofá, almofada ou cama macia (consulte Compartilhar a cama) também aumenta o risco de ocorrer SMSI. Você sabia que...

Diagnóstico da SMSI Autópsia O médico não consegue fazer um diagnóstico de SMSI sem fazer uma autópsia antes (uma inspeção e exame do corpo depois da morte) para descartar outras causas de morte súbita e inesperada (por exemplo, hemorragia intracraniana, meningite ou miocardite). O médico também precisa avaliar se o bebê se sufocou ou se morreu como resultado de abuso.

Prevenção da SMSI Colocar o bebê para dormir de costas Ainda que se conheçam os fatores que aumentam o risco da SMSI, não há formas seguras de preveni-la. Contudo, algumas medidas parecem ajudar, especialmente colocar o bebê para dormir de costas sobre uma superfície plana firme. O número de mortes pela SMSI diminuiu drasticamente à medida que mais pais colocam seus bebês para dormir de costas (consulte a campanha Safe to Sleep®). Cuidados pré-natais regulares durante a gestação podem ajudar a reduzir o risco de SMSI. Amamentar e proteger os bebês contra inalação passiva de fumaça de cigarros pode ser útil, além de claramente apresentar outros benefícios à saúde. Não existem evidências de que monitores domésticos da respiração reduzam o risco de SMSI. Também não há evidências para recomendar o enfaixamento como prevenção da SMSI. Safe to Sleep: Redução do risco da síndrome da morte súbita infantil Adaptado de Safe Infant Sleep Basics: Ways to Reduce Baby’s Risk do The National Institute of Child Health and Human Development.

Recursos para pais que perderam um bebê devido a SMSI Aconselhamento

Grupos de apoio A maioria dos pais que perderam uma criança devido a SMSI fica abatida e não está preparada para a tragédia. Muitas vezes, eles se sentem culpados. A experiência das investigações realizadas pela polícia, assistentes sociais ou outros pode causar angústia adicional. Aconselhamento e apoio por parte de médicos e enfermeiros especialmente treinados e de outros pais que tenham perdido um bebê por causa da SMSI são fundamentais para ajudar os pais a enfrentar a tragédia. Especialistas podem recomendar materiais de leitura, sites (como o American SIDS Institute) e grupos de apoio para ajudar os pais.