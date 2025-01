Altas doses de imunoglobulina e aspirina

O tratamento para a doença de Kawasaki é iniciado assim que possível. O tratamento administrado nos primeiros dez dias após o aparecimento dos sintomas reduz significativamente o risco de lesão das artérias coronárias e acelera a resolução da febre, da erupção cutânea e do mal-estar.

Por um a quatro dias, doses elevadas de imunoglobulina são administradas por via intravenosa e elevadas doses de aspirina são administradas por via oral. Assim que a criança fica sem febre por quatro a cinco dias, a dose de aspirina é reduzida, mas continua a ser administrada por, no mínimo, oito semanas, contadas a partir do início da doença. Caso não haja aneurismas da artéria coronária e os sinais de inflamação tenham desaparecido, a aspirina pode ser interrompida. Contudo, a criança com anomalias na artéria coronária precisa de tratamento de longo prazo com aspirina.

Como o uso de aspirina aumenta levemente o risco de desenvolver a síndrome de Reye em crianças com gripe ou varicela, os médicos se certificam de que a criança que estiver recebendo terapia de longo prazo com aspirina receba a vacina contra gripe anual recomendada. Todas as crianças também devem receber a vacina contra a varicella (catapora) nas devidas idades. Se a criança for exposta ou contrair gripe ou varicela, às vezes, o dipiridamol é usado temporariamente em vez de aspirina para diminuir o risco de síndrome de Reye.

A criança com grandes aneurismas coronarianos pode ser tratada com medicamentos que impedem que o sangue coagule (anticoagulantes).