Algumas crianças com deficiência intelectual podem ter anomalias evidentes no nascimento ou pouco tempo depois. Essas anomalias podem ser físicas ou neurológicas e podem incluir características faciais pouco comuns, como cabeça muito grande ou muito pequena, deformidades das mãos ou dos pés e várias outras anomalias. Algumas vezes, as crianças têm um aspecto normal, mas apresentam outros sinais de doença grave, como convulsões, letargia, vômitos, urina com odor anormal, distúrbios alimentares e crescimento anormal. Durante o primeiro ano de vida, muitas crianças com deficiência intelectual mais grave têm um desenvolvimento motor tardio e demoram para rolar, se sentar e ficar de pé.

No entanto, a maior parte das crianças com deficiência intelectual não manifesta sintomas perceptíveis até ao período pré-escolar. Os sintomas se tornam aparentes em idade mais precoce naquelas mais gravemente afetadas. Em geral, o primeiro problema percebido pelos pais é um atraso no desenvolvimento da linguagem. As crianças com deficiência intelectual demoram mais para usar palavras, juntar palavras e construir frases completas. Algumas vezes, seu desenvolvimento social é lento devido a dificuldades cognitivas e deficiências da linguagem. Crianças com deficiência intelectual podem demorar para aprender a se vestir e se alimentar sozinhas. Alguns pais podem não considerar a possibilidade de deficiência cognitiva até a criança chegar à escola ou à pré-escola e se mostrar incapaz de atender as expectativas apropriadas à idade.

É mais provável que crianças com deficiência intelectual tenham problemas comportamentais do que as outras crianças, como explosões, crises de raiva e comportamento fisicamente agressivo ou autoagressivo. Esses comportamentos se relacionam com frequência a situações específicas de frustração combinadas com deficiência na capacidade de comunicar e controlar impulsos. Crianças mais velhas podem ser facilmente enganadas, exploradas e convencidas a maus comportamentos menores.

Cerca de 20% a 35% das pessoas com deficiência intelectual também têm transtornos de saúde mental. Em particular, ansiedade e depressão são comuns, principalmente em crianças cientes de que são diferentes das outras crianças, ou que sofreram bullying e foram maltratadas devido à sua deficiência.