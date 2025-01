Transtorno bipolar em crianças e adolescentes

Em muitas crianças, o primeiro sintoma do transtorno bipolar é um ou mais episódios de depressão.

Os principais sintomas são episódios com a sensação de euforia e entusiasmo em graus variados (intensa [mania] e menos intensa [hipomania]) que se alternam com episódios de depressão, que podem ocorrer com mais frequência. As crianças podem passar por alterações de humor muito intensas.

Durante um episódio maníaco, o sono é perturbado, e as crianças podem se tornar agressivas. Elas podem ter um humor muito positivo ou ficar bastante irritáveis. Elas podem falar rapidamente. Elas podem ter pensamentos acelerados. Elas podem ter pensamentos grandiosos. Por exemplo, as crianças podem acreditar que têm um talento extraordinário ou que fizeram uma descoberta importante. Seu julgamento pode ficar prejudicado e os adolescentes podem comportar-se de maneira irresponsável como, por exemplo, passarem a agir com promiscuidade sexual ou dirigindo sem nenhum cuidado. As crianças mais novas podem ter humores dramáticos, mas estes humores frequentemente duram apenas alguns momentos. O desempenho escolar com frequência se deteriora.

Durante um episódio de depressão, as crianças com transtorno bipolar, como aquelas com depressão somente, sentem-se excessivamente tristes e perdem o interesse nas suas atividades habituais. Elas podem pensar e se mover lentamente e dormir mais do que o habitual. Sentimentos de desesperança e culpa podem sobrepujá-las.

Crianças com transtorno bipolar parecem normais entre episódios, em contraste com crianças apresentando transtorno do déficit de atenção/hiperatividade, que estão em constante estado de hiperatividade.

Os sintomas começam aos poucos. Contudo, antes de o transtorno se desenvolver, as crianças normalmente eram muito temperamentais e difíceis de ser controladas.