Considerações gerais sobre transtornos de ansiedade em crianças e adolescentes

Os transtornos de ansiedade são caracterizados por medo, preocupação ou terror que prejudicam significativamente o desempenho e são desproporcionais às circunstâncias.

Há muitos tipos de transtornos de ansiedade, distinguidos pelo seu foco principal no medo, na preocupação ou temor.

Mais comumente, as crianças se recusam a ir à escola e com frequência usam sintomas físicos, como uma dor de estômago, como motivo.

Os médicos em geral baseiam o diagnóstico nos sintomas, mas às vezes fazem exames para descartar transtornos que podem produzir os sintomas físicos frequentemente causados pela ansiedade.

Terapia comportamental é com frequência suficiente, mas se a ansiedade for grave, medicamentos podem ser necessários.

(Consulte também Considerações gerais sobre transtornos de ansiedade em adultos.)

Todas as crianças sentem ocasionalmente alguma ansiedade. Crianças com três e quatro anos de idade, por exemplo, com frequência têm medo do escuro e de monstros. Crianças mais velhas e adolescentes com frequência ficam ansiosas quando resumem um livro na frente dos seus colegas de classe. Tais medos e ansiedades não são sinais de um transtorno. Contudo, se as crianças ficarem tão ansiosas a ponto de não poderem funcionar ou se ficarem muito angustiadas, elas podem ter um transtorno de ansiedade. Estudos mostram que cerca de 3% das crianças com 6 anos de idade, 5% dos meninos adolescentes e 10% das meninas adolescentes apresentam transtorno de ansiedade. As crianças com transtorno de ansiedade correm maior risco de depressão, comportamento suicida, transtornos relacionados ao abuso de álcool e substâncias e de apresentar dificuldades acadêmicas mais tarde na vida.

As pessoas podem herdar uma tendência para serem ansiosas. Pais ansiosos tendem a ter filhos ansiosos.

Os transtornos de ansiedade incluem

Durante a pandemia da COVID-19, os sintomas de ansiedade em jovens dobraram, especialmente em meninas. As consultas de saúde mental para ansiedade também aumentaram. Depois de controlar para sexo, idade e sintomas de ansiedade pré-COVID, foi observado que os seguintes são preditores significativos dos sintomas de ansiedade da COVID-19 em crianças:

Conexão ruim com o cuidador

Problemas de sono

Muito tempo passado em frente a uma tela

Sintomas Muitas crianças com um transtorno de ansiedade se recusam a ir à escola. Elas podem apresentar ansiedade de separação, ansiedade social ou transtorno do pânico, ou uma combinação desses. Algumas crianças falam especificamente sobre sua ansiedade. Por exemplo, elas podem dizer “acho que nunca mais vou ver você” (ansiedade de separação) ou “acho que as outras crianças vão rir de mim” (transtorno de ansiedade social). Contudo, a maioria das crianças se queixa de sintomas físicos, como dor de estômago. Essas crianças estão frequentemente dizendo a verdade, porque a ansiedade costuma causar dor de barriga, náuseas, dor de cabeça e dificuldade para dormir nas crianças. Muitas crianças com transtorno de ansiedade lutam com a ansiedade até a idade adulta. No entanto, com tratamento precoce, muitas crianças aprendem a controlar a ansiedade.

Diagnóstico Uma consulta com um médico ou especialista em saúde comportamental

Às vezes, questionários sobre sintomas

Às vezes, observar o comportamento da criança

Exames para verificar a presença de outras causas para os sintomas Os médicos em geral diagnosticam o transtorno de ansiedade quando a criança ou seus pais descrevem sintomas característicos. O médico também conversa com a criança e pode observar as atividades da criança ou pedir que a criança ou os pais preencham um questionário especializado. Alguns sintomas que podem ser causados pela ansiedade também podem ser causados por um problema médico e os médicos podem realizar testes para tentar identificar distúrbios físicos antes de considerar um transtorno de ansiedade.