Desvio epifisário da cabeça do fêmur (DECF)

O desvio epifisário da cabeça do fêmur é um desvio ou separação da extremidade do fêmur em relação à sua placa de crescimento na articulação do quadril.

Essa doença pode ser causada pelo enfraquecimento da articulação do quadril em crescimento.

Sintomas característicos incluem rigidez ou dor leve no quadril.

O diagnóstico é feito com base em radiografias e, às vezes, outros exames de imagem.

Em geral, é necessário fazer cirurgia para corrigir o distúrbio.

(Consulte também Considerações gerais sobre distúrbios ósseos nas crianças.)

O fêmur é o osso da coxa. A epífise da cabeça do fêmur representa a extremidade do fêmur (a esfera da articulação esférica do quadril). É possível que ocorra um desvio da epífise da cabeça do fêmur. Esse desvio ocorre na placa de crescimento. As placas de crescimento são regiões moles de cartilagem situadas nas extremidades dos ossos, a partir das quais ocorre o crescimento dos ossos da criança.

O desvio epifisário da cabeça do fêmur em geral se desenvolve no início da adolescência e afeta mais comumente os meninos. Obesidade é um fator de risco importante. Muitas crianças que desenvolvem esse distúrbio em um lado do quadril acabam apresentando o distúrbio nos dois lados.

Desvio epifisário da cabeça do fêmur

Causas de DECF A causa do desvio epifisário da cabeça do fêmur é desconhecida. Contudo, é muito provável que esse distúrbio seja causado pelo enfraquecimento da placa de crescimento. Um enfraquecimento da placa de crescimento pode ser causado por lesão, deformações do quadril, complicações decorrentes de obesidade, inflamação ou alterações nos níveis de hormônios no sangue (por exemplo, níveis baixos do hormônio da tireoide) que normalmente ocorrem na puberdade (consulte Puberdade em meninas e consulte Puberdade em meninos). A separação faz com que a parte superior do fêmur acabe perdendo seu fornecimento de sangue, causando sua degeneração e colapso.

Sintomas de DECF O primeiro sintoma do desvio epifisário da cabeça do fêmur pode ser rigidez ou uma leve dor no quadril. Contudo, pode parecer que a dor provém do joelho ou da coxa. A dor melhora com o repouso e piora ao se caminhar ou mover o quadril. Mais tarde a pessoa começa a mancar, o que é seguido de dor no quadril que se estende para baixo pela parte interna da coxa até o joelho. A perna afetada em geral se desvia para fora.

Diagnóstico de DECF Radiografias

Às vezes, exame de ressonância magnética (RM) ou ultrassonografia São feitas radiografias dos dois quadris. Radiografias do quadril afetado mostram desvio ou separação da cabeça do fêmur do resto do osso. Ultrassonografia e exames de RM também são úteis, especialmente se o resultado das radiografias for normal. O diagnóstico precoce do desvio epifisário da cabeça do fêmur é importante, porque o tratamento se torna mais difícil e gera resultados menos satisfatórios posteriormente.