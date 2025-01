O torcicolo congênito é um defeito congênito no qual a cabeça fica inclinada assim que o bebê nasce ou logo depois.

Os defeitos congênitos, também chamados anomalias congênitas, são anomalias físicas que ocorrem antes do bebê nascer. “Congênito” significa “presente ao nascimento”. (Consulte também Introdução aos defeitos congênitos da face, ossos, articulações e músculos.)

A causa mais comum de torcicolo congênito é

Lesão do pescoço do bebê durante o parto

A lesão pode danificar os músculos do pescoço e/ou causar um acúmulo de sangue (hematoma) nos músculos do pescoço. Eles podem causar um espessamento anormal do tecido do pescoço (fibrose) e rigidez nos músculos do pescoço (contratura). Muito raramente, os ossos da coluna vertebral (vértebras) são fraturados ou deslocados durante o nascimento.

Outras causas de torcicolo que se desenvolvem nos primeiros dias ou semanas de vida incluem anormalidades congênitas da coluna vertebral, como

Síndrome de Klippel-Feil (fusão das vértebras do pescoço, pescoço curto e linha do cabelo baixa)

Fusão atlanto-occipital (que representa a fusão da primeira vértebra com a parte inferior do crânio)

Diagnóstico de torcicolo congênito Avaliação médica

Geralmente radiografias O médico realiza um exame físico para diagnosticar o defeito. Eles também realizam exames de imagem, como radiografias dos ossos do pescoço e dos ombros, em busca de problemas.