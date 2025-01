University of California, Davis

É possível que o osso da canela (tíbia) esteja torcido no nascimento.

Os defeitos congênitos, também chamados anomalias congênitas, são anomalias físicas que ocorrem antes do bebê nascer. “Congênito” significa “presente ao nascimento”. (Consulte também Introdução aos defeitos congênitos da face, ossos, articulações e músculos.)

A tíbia é um dos ossos da parte inferior da perna. A rotação (ou torsão) da tíbia para fora (torção externa) ocorre normalmente conforme a criança cresce e raramente é um problema. A rotação (ou torsão) da tíbia para dentro (torção interna) é comum no nascimento e costuma melhorar conforme a criança cresce. Contudo, um grau maior de torção pode indicar um problema neuromuscular ou doença de Blount. A torção interna excessiva e persistente pode dar origem ao pé varo (pés virados para dentro) e ao joelho varo.

O médico consegue detectar esse defeito congênito por meio de um exame físico e ao tirar várias medidas das pernas.

Na maioria das crianças, a tíbia volta para a posição normal sem tratamento ao redor dos cinco a seis anos de idade. É possível que as crianças com um caso grave de torção da tíbia precisem usar botas ortopédicas, imobilização com gesso ou aparelhos nas pernas.