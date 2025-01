Pé torto e outros defeitos do pé

O pé torto (talipes equinovarus) é um defeito congênito no qual o pé e o tornozelo estão torcidos ou fora de posição.

Os defeitos congênitos, também chamados anomalias congênitas, são anomalias físicas que ocorrem antes do bebê nascer. “Congênito” significa “presente ao nascimento”. (Consulte também Introdução aos defeitos congênitos da face, ossos, articulações e músculos.)

O pé torto habitual é uma curvatura para baixo e para dentro da parte posterior do pé e do tornozelo, com uma curvatura para dentro da parte anterior do pé. Às vezes, o pé tem um aspecto anômalo somente por ter estado sujeito a uma posição incomum dentro do útero (pé torto posicional). Por outro lado, o pé torto verdadeiro é um pé estruturalmente anormal, sendo uma malformação verdadeira (um erro no desenvolvimento do bebê que ocorre no útero). No pé torto verdadeiro, os ossos da perna ou do pé ou os músculos da panturrilha encontram-se frequentemente subdesenvolvidos.

Tipos comuns de pé torto

O pé torto posicional pode ser corrigido mediante imobilização das articulações com gesso e uso de fisioterapia para esticar o pé e o tornozelo. O tratamento precoce com imobilização é benéfico no caso do pé torto verdadeiro, mas cirurgia, frequentemente complexa, também é geralmente necessária.

A síndrome de Larsen é um distúrbio no qual a criança nasce com os pés tortos e luxação dos quadris, joelhos e cotovelos.

Outros defeitos do pé incluem o metatarso em adução, o metatarso varo, o pé calcâneo-valgo e o pé chato.

Pé torto (pé equinovaro) Esta fotografia mostra uma pessoa que tem pé torto não corrigido do pé esquerdo.

Metatarso em adução No metatarso em adução, o pé fica virado para dentro. A mobilidade das articulações do pé e do tornozelo pode ficar limitada. O tratamento do metatarso em adução depende da gravidade da deformidade e da imobilidade do pé. A maioria dos casos leves se resolve espontaneamente durante o primeiro ano de vida da criança. Nos casos mais graves, pode ser necessário recorrer a calçados ortopédicos ou talas. Cirurgia é necessária somente em casos excepcionais. Metatarso em adução No metatarso em adução, o pé fica virado para dentro.

Metatarso varo No metatarso varo, a superfície inferior do pé está virada para dentro, de modo que o arco fica elevado. Esse defeito costuma ser causado pela posição no útero, não costuma melhorar após o nascimento e pode precisar de imobilização corretiva com gesso. Metatarso varo No metatarso varo, a superfície inferior do pé está virada para dentro, de modo que o arco fica elevado.

Pé calcâneo-valgo No pé calcâneo-valgo, o pé é achatado ou arredondado e dobrado para trás e o calcanhar está virado para fora. O tratamento precoce com imobilização com gesso ou aparelho corretivo geralmente é bem-sucedido. Pé calcâneo-valgo No pé calcâneo-valgo, o calcanhar vira para fora.