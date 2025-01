Membros ausentes ou incompletos

Os membros podem estar ausentes, deformados ou apresentar desenvolvimento incompleto no nascimento.

Os defeitos congênitos, também chamados anomalias congênitas, são anomalias físicas que ocorrem antes do bebê nascer. “Congênito” significa “presente ao nascimento”. (Consulte também Introdução aos defeitos congênitos da face, ossos, articulações e músculos.)

É possível que os membros se formem de maneira anômala. Os ossos da mão e do antebraço, por exemplo, podem estar faltando devido a um defeito genético (consulte Anomalias cromossômicas) ou, às vezes, parte ou toda a mão ou pé pode estar faltando. O desenvolvimento normal de um membro pode também ser afetado no útero. Na síndrome da banda amniótica, os membros se desenvolvem de maneira anômala quando ocorre a constrição desses membros por filamentos de tecido do saco amniótico (o saco dentro do qual se encontra o líquido amniótico que rodeia o feto em desenvolvimento no útero).

As anormalidades dos membros também podem ser causadas por uma infecção congênita ou um teratógeno, que é uma substância nociva à qual a mãe foi exposta durante a gestação e que causa defeitos congênitos. O medicamento talidomida, que foi tomado por algumas gestantes no final da década de 1950 e no início da década de 1960 para combater o enjoo matinal, causou uma série de defeitos de membros, que costumavam incluir membros curtos, deformados e subdesenvolvidos com funcionamento limitado.

As anomalias dos braços e das pernas podem ocorrer de forma horizontal (o braço é mais curto que o normal, por exemplo) ou vertical (o braço é anormal do lado do polegar [do cotovelo ao polegar], mas normal do lado do dedo mínimo, por exemplo).

Uma criança com um defeito congênito dos membros tem uma probabilidade maior de ter outra anomalia.

Falta de osso do antebraço Ocultar detalhes Esta fotografia mostra um bebê que nasceu sem um rádio (um dos dois ossos que formam o antebraço). A mão é fixa em um ângulo e deformada. © Springer Science+Business Media

Diagnóstico de membros ausentes ou incompletos Antes do nascimento, ultrassonografia

Após o nascimento, radiografias

Às vezes, testagem genética Antes do nascimento, os médicos, às vezes, são capazes de diagnosticar esses defeitos durante um ultrassom. Após o nascimento, os médicos geralmente fazem radiografias e podem realizar outros exames de imagem para determinar quais ossos estão afetados. Como genes anormais podem estar envolvidos em defeitos congênitos dos membros, os bebês afetados devem ser avaliados por um geneticista. Um geneticista é um médico especializado em genética (a ciência dos genes e como certas qualidades ou traços são passados dos pais para os filhos). Testes genéticos de uma amostra de sangue do bebê podem ser feitos para procurar por anormalidades cromossômicas e genéticas. Esses testes podem ajudar os médicos a determinar se um distúrbio genético específico é a causa e a descartar outras causas.