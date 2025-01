Joelho varo e joelho valgo

No joelho arqueado ou varo, chamado de genu varum pelos médicos, as pernas dão a impressão de estarem arqueadas na altura dos joelhos, de modo que os joelhos ficam mais afastados que o normal. Essa aparência geralmente é criada pela posição das pernas no útero antes do nascimento. Esse distúrbio é comum em crianças pequenas e, geralmente, melhora sem tratamento até a criança ter completado 18 meses de idade. Caso o joelho varo persista ou fique mais grave, o médico precisa descartar a possibilidade de raquitismo ou outras doenças ósseas metabólicas.

Pernas arqueadas (genu varum) Ocultar detalhes Esta fotografia mostra uma criança pequena com arqueamento das pernas (joelho varo), especialmente da perna esquerda. No quadro de arqueamento das pernas, os joelhos se apresentam virados para fora. DR P. MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY

O médico pode também suspeitar de doença de Blount, que é causada por um problema na placa de crescimento na tíbia. A doença de Blount pode afetar uma ou ambas as pernas. Ela surge mais comumente no primeiro ano de vida. No entanto, ela pode se desenvolver na adolescência em crianças com sobrepeso. É difícil fazer um diagnóstico precoce da doença de Blount, porque o problema pode não ser mostrado em radiografias. A utilização precoce de aparelhos corretivos ou botas ortopédicas pode ser eficaz quando seu uso é iniciado em crianças com menos de três anos de idade com a doença de Blount. Crianças mais velhas podem ser tratadas com cirurgia.