Joelho deslocado

O joelho pode estar fora do lugar (luxado) ao nascimento.

Os defeitos congênitos, também chamados anomalias congênitas, são anomalias físicas que ocorrem antes do bebê nascer. “Congênito” significa “presente ao nascimento”. (Consulte também Introdução aos defeitos congênitos da face, ossos, articulações e músculos.)

Embora rara, a luxação do joelho no recém-nascido pode estar relacionada à posição em que ele estava no útero antes do nascimento. Esse defeito congênito pode também ocorrer em crianças com síndrome de Larsen, que consiste na luxação de muitas articulações (cotovelos, quadris e joelhos), pé torto e face característica (por exemplo, testa proeminente, nariz afundado, olhos muito espaçados). Ele também pode ocorrer em crianças com artrogripose múltipla congênita.

Quando o bebê é examinado, o médico percebe que não é possível dobrar a perna além de alguns poucos graus. O médico também pode realizar exames, como radiografia, ressonância magnética (RM) ou tomografia computadorizada (TC) das áreas afetadas.