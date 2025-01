Os dedos e os artelhos podem ter uma formação anormal, estar incompletamente formados ou estar ausentes no nascimento.

Os defeitos congênitos, também chamados anomalias congênitas, são anomalias físicas que ocorrem antes do bebê nascer. “Congênito” significa “presente ao nascimento”. (Consulte também Introdução aos defeitos congênitos da face, ossos, articulações e músculos.)

Os defeitos congênitos dos dedos e artelhos pode ocorrer durante o desenvolvimento do bebê no útero. Por exemplo, o bebê pode ter menos dedos ou artelhos. Ou o bebê pode nascer dedos ou artelhos extra.

Na síndrome da banda amniótica, defeitos nos dedos e artelhos (e outras anomalias) são causados quando ocorre a constrição de partes do corpo por feixes de tecido do saco amniótico. É dentro do saco amniótico que se encontra o líquido amniótico que rodeia o feto em desenvolvimento no útero. Os filamentos podem se entrelaçar ao redor do feto, agindo como fios ou cintas elásticas, prendendo partes do corpo e restringindo o crescimento daquela parte do corpo.

A polidactilia consiste em dedos ou artelhos a mais. Os dedos ou artelhos mínimos e os polegares ou hálux são os que com mais frequência são duplicados. O dedo ou artelho a mais pode ser apenas uma protuberância de tecido carnoso ou o dedo ou artelho a mais pode ser totalmente funcional, contando com seus próprios terminais nervosos, ossos e articulações.

Polidactilia Ocultar detalhes Esta fotografia mostra uma pessoa que tem polidactilia da mão esquerda. © Springer Science+Business Media

Sindactilia é a fusão das partes moles ou ósseas dos dedos ou artelhos. A sindactilia consiste na fusão de dedos ou artelhos, o que cria uma mão ou pé fundidos. Na sindactilia simples, ocorre a fusão dos tecidos moles. Na sindactilia complexa, ocorre a fusão dos ossos e tecidos moles.

Sindactilia complexa da mão Ocultar detalhes Esta fotografia mostra uma pessoa que tem sindactilia complexa completa. Os ossos e tecidos moles dos dedos médio e anelar estão fundidos. © Springer Science+Business Media

Tanto a polidactilia como a sindactilia podem ocorrer independentemente ou fazer parte de uma síndrome genética, como a síndrome de Apert.

Diagnóstico de defeitos dos dedos das mãos e dos pés Antes do nascimento, ultrassonografia

Após o nascimento, radiografias

Às vezes, testagem genética Antes do nascimento, às vezes, os médicos conseguem diagnosticar esses defeitos durante exames de ultrassom de rotina que são recomendados para todas as gestantes. Após o nascimento, os médicos geralmente fazem radiografias e podem realizar outros exames de imagem para determinar quais ossos estão afetados. Quando defeitos semelhantes estão presentes em outros membros da família da criança ou se os médicos suspeitarem que a criança tem uma síndrome genética, a criança pode ser avaliada por um geneticista. Um geneticista é um médico especializado em genética (a ciência dos genes e como certas qualidades ou traços são passados dos pais para os filhos). Testes genéticos de uma amostra de sangue da criança podem ser feitos para procurar por anormalidades cromossômicas e genéticas. Esses testes podem ajudar os médicos a determinar se uma síndrome genética específica é a causa e a descartar outras causas.