Artrogripose múltipla congênita

Avaliação médica

Exames genéticos

Antes do nascimento, membros anormais podem ser vistos durante uma ultrassonografia de rotina. No caso de serem observados membros anormais, os médicos podem fazer ultrassonografias de outras partes do corpo do feto ou testes genéticos no feto usando amostras de vilosidades coriônicas ou amniocentese.

Após o nascimento, os médicos fazem um exame físico e observam as articulações e membros congelados do bebê. Um bebê com esses defeitos congênitos pode ser avaliado por um geneticista. Um geneticista é um médico especializado em genética (a ciência dos genes e como certas qualidades ou traços são passados dos pais para os filhos). Testes genéticos de uma amostra de sangue do bebê podem ser feitos para procurar por anormalidades cromossômicas e genéticas. Esses testes podem ajudar os médicos a determinar se um distúrbio genético específico é a causa e a descartar outras causas.

Exames dos músculos, como uma biópsia muscular (remoção de uma amostra de músculo para exame) e eletromiografia (EMG), podem ser feitos para ajudar os médicos a distinguir entre diversos tipos de artrogripose.