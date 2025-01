Defeitos da uretra

Há vários defeitos congênitos que causam o bloqueio da uretra.

As válvulas uretrais posteriores ocorrem apenas em meninos. Nas válvulas uretrais posteriores, pregas de tecido anormal na uretra bloqueiam o fluxo de urina oriundo da bexiga. As válvulas uretrais posteriores ocorrem quase sempre apenas em meninos. O bloqueio aumenta a pressão na bexiga e pode causar dificuldade em urinar e um jato de urina fraco. Nas apresentações mais graves, o bloqueio afeta o feto em desenvolvimento. O aumento da pressão urinária causada pelo bloqueio pode interferir no desenvolvimento da bexiga e dos rins. O bloqueio pode também reduzir a quantidade de urina que o feto libera no líquido amniótico (o líquido que rodeia o feto no útero). Se o feto não liberar uma quantidade suficiente de urina no líquido amniótico, haverá uma redução na quantidade de líquido amniótico. Se não houver uma quantidade suficiente de líquido amniótico, os pulmões, coração e membros do feto podem não se desenvolver normalmente. O desenvolvimento deficiente dos pulmões pode ser fatal logo antes ou após o nascimento. Após o nascimento, os bebês afetados apresentam sintomas de drenagem vesical deficiente ou função renal deficiente.

Uma estenose uretral é um estreitamento da uretra, que geralmente é causada por uma lesão, mais comumente uma lesão por esmagamento que ocorre quando meninos caem sobre um objeto duro. Às vezes, a estenose uretral é um defeito de nascimento ou ocorre após um reparo cirúrgico realizado para corrigir um defeito do pênis denominado hipospádia. É um quadro mais frequente em meninos.

Na estenose do meato uretral, há um estreitamento da abertura externa da uretra (meato) que reduz e direciona mal o fluxo de urina. Ela costuma ocorrer em meninos que tiveram cirurgia no pênis ou que foram circuncisados quando eram bebês.