Transposição congenitamente corrigida das grandes artérias

Essas anormalidades resultam em uma grande variedade de sintomas. Pode haver o desenvolvimento de um ritmo cardíaco anormalmente lento devido ao bloqueio cardíaco. No bloqueio cardíaco, os sinais elétricos que controlam os batimentos cardíacos são bloqueados parcial ou completamente entre as câmaras superiores e inferiores do coração. Um bloqueio cardíaco é tratado com um marca-passo. Além dos sintomas causados por qualquer uma das anormalidades associadas, todas as pessoas com transposição congenitamente corrigida são propensas a desenvolver sintomas secundários por ter a circulação para o corpo mantida pelo ventrículo direito.

Os bebês podem ter um sopro cardíaco devido a uma estenose pulmonar ou um defeito do septo ventricular. Se a estenose for grave e houver um defeito do septo ventricular presente, a pele e os lábios podem parecer azulados (cianose), pois não chega oxigênio suficiente aos tecidos. Na presença de um grande defeito do septo ventricular, podem ocorrer sintomas de insuficiência cardíaca, como dificuldade para respirar e alimentação deficiente. Os sintomas podem se desenvolver gradualmente durante a infância e a adolescência, dependendo da gravidade dos defeitos.

À medida que as crianças chegam à idade adulta, a função do ventrículo direito, que assumiu o trabalho do ventrículo esquerdo, pode começar a piorar resultando em um aumento no tamanho do coração (cardiomiopatia) ou insuficiência cardíaca. Frequentemente, ocorre regurgitação tricúspide, em que o sangue volta através da válvula tricúspide cada vez que o ventrículo direito se contrai.