Children's Hospital of Pittsburgh of the University of Pittsburgh School of Medicine

A janela aortopulmonar é uma conexão anormal entre a aorta e a artéria pulmonar principal.

Os sintomas são de uma derivação esquerda-direita, incluindo sinais de insuficiência cardíaca, como respiração rápida, alimentação deficiente e sudorese.

O diagnóstico é feito por meio de achados do exame físico, eletrocardiograma (ECG) e exames de imagem do coração.

O tratamento é feito com uma correção cirúrgica.

(Consulte também Considerações gerais sobre defeitos cardíacos.)

A janela aortopulmonar é uma abertura anormal entre a aorta e a artéria pulmonar principal, que permite o fluxo de sangue da aorta diretamente para os pulmões. O defeito ocorre quando um único vaso sanguíneo grande que sai do coração durante o desenvolvimento fetal não consegue se separar completamente em artéria pulmonar e aorta. Essa anomalia é muito rara. A janela aortopulmonar pode ocorrer isoladamente ou com outros defeitos cardíacos, como defeito do septo atrial, coarctação da aorta ou tetralogia de Fallot.

Em crianças com janela aortopulmonar, o sangue flui rapidamente e com força para dentro dos pulmões, causando pressão alta nos pulmões (hipertensão pulmonar) e insuficiência cardíaca. Por fim, se o defeito não for reparado, desenvolve-se a síndrome de Eisenmenger.

Sintomas da janela aortopulmonar Os sintomas são de uma derivação esquerda‑direita. Grandes derivações esquerda‑direita causam um grande fluxo de sangue para os pulmões e o retorno de sangue demais para o ventrículo esquerdo, que pode causar sinais de insuficiência cardíaca (por exemplo, respiração rápida, alimentação deficiente, cansaço fácil, sudorese excessiva). Durante a infância, esses sintomas podem resultam em insucesso de desenvolvimento. Uma grande derivação esquerda‑direita também pode causar pressão sanguínea elevada nas artérias pulmonares (hipertensão pulmonar). A maioria dos bebês com uma janela aortopulmonar têm um sopro cardíaco. Os bebês afetados podem ter infecções respiratórias recorrentes.

Diagnóstico da janela aortopulmonar ECG

Raios X do tórax

Ecocardiografia (ultrassonografia do coração) Os médicos usam os resultados de um exame físico completo, eletrocardiograma (ECG), radiografias torácicas e ecocardiograma para diagnosticar a janela aortopulmonar.

Tratamento da janela aortopulmonar Reparo cirúrgico A correção cirúrgica da janela aortopulmonar deve ser realizada assim que possível após o diagnóstico.