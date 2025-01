Defeitos do septo atrioventricular

Um defeito do septo atrioventricular completo costuma causar uma derivação esquerda-direita grande, o que significa que um pouco de sangue que já absorveu oxigênio dos pulmões retorna aos pulmões através do orifício. Esses bebês podem desenvolver insuficiência cardíaca (consulte a figura Insuficiência cardíaca: problemas de bombeamento e enchimento), que causa sintomas, como respiração acelerada, falta de ar enquanto come, baixo ganho de peso, insucesso de desenvolvimento e sudorese), entre 4 e 6 semanas de idade. Os vasos sanguíneos entre os pulmões e o coração podem acabar desenvolvendo pressão sanguínea elevada (hipertensão pulmonar) e dar origem a uma insuficiência cardíaca ou à inversão da derivação direita-esquerda (síndrome de Eisenmenger).

Crianças com defeitos do septo AV transitórios podem não ter sintoma nenhum se o defeito ventricular for pequeno. Crianças com um defeito maior podem ter sinais de insuficiência cardíaca.

Em geral, os defeitos do septo AV parciais não causam sintomas durante a infância, salvo se o vazamento da válvula (regurgitação) for intenso. Contudo, os sintomas (p. ex., intolerância à prática de atividade física, fadiga, palpitações) podem se desenvolver durante a adolescência ou no início da idade adulta. Os bebês com regurgitação da válvula de grau moderado ou grave costumam ter sinais de insuficiência cardíaca.