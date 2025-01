Coarctação da aorta

Às vezes, um medicamento, uma prostaglandina

Cirurgia, angioplastia com balão ou implante de stent

O tratamento depende da gravidade da coarctação e dos sintomas que ela causa.

Bebês com sintomas graves provocados pela coarctação precisam de tratamento de emergência, inclusive

Tratamento com uma prostaglandina, um medicamento que pode reabrir o duto arterioso para melhorar o fluxo sanguíneo para a metade inferior do corpo

Outros medicamentos para fortalecer o bombeamento do coração

Cirurgia de emergência para alargar o estreitamento

Cirurgia é o tratamento preferido em bebês e crianças pequenas com coarctação moderada ou grave. É possível que a parte estreitada da aorta seja removida e as duas partes normais sejam então costuradas uma à outra, ou um retalho pode ser usado para alargar a parte da aorta que está estreitada. Às vezes, é usado tecido do vaso sanguíneo que abastece o braço esquerdo (denominado veia subclávia) para criar esse retalho.

É possível que a coarctação muito leve, que não cause sintomas, não seja detectada no início da vida. Ela pode ser percebida quando a criança crescer e a aorta ficar um pouco mais estreita. Um médico pode notar pulsos mais fortes e uma pressão arterial mais alta no braço do que na perna. Cirurgia e angioplastia com balão são opções para reparar a aorta estreitada nessas crianças. Uma angioplastia com balão é realizada durante um cateterismo cardíaco, em que um tubo fino (cateter) com um balão na ponta é inserido em um vaso sanguíneo no braço ou na perna até alcançar a aorta estreitada. O balão é insuflado, causando a dilatação da veia estreitada. Às vezes, um tubo flexível expansível (stent) é colocado dentro da aorta para prevenir que o estreitamento ocorra novamente.

Em algumas crianças que realizaram cirurgia para tratamento da coarctação, ocorre o desenvolvimento de tecido cicatricial na aorta, no local onde foi realizado o reparo. Esse tipo de tecido cicatricial causa o estreitamento da aorta e surge com mais frequência em bebês que precisaram de cirurgia de emergência no começo da vida. Angioplastia com balão com ou sem transplante de stent costuma ser um tratamento muito eficaz para esta recorrência do estreitamento.

As crianças precisam tomar antibióticos antes de consultas com o dentista e antes de realizarem certas cirurgias (por exemplo, no trato respiratório) durante o período de seis meses após o reparo cirúrgico. Esses antibióticos são utilizados para prevenir uma infecção cardíaca séria denominada endocardite.