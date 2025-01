Antes do nascimento, ultrassonografia pré-natal

Após o nascimento, a passagem de um tubo pelo esôfago e uma radiografia

O médico pode suspeitar da presença de atresia esofágica e fístula traqueoesofágica antes do nascimento com base no resultado de uma ultrassonografia pré-natal ou com base nos sintomas após o nascimento.

Se o médico suspeitar da presença desses defeitos após o nascimento, ele tenta passar um tubo através do esôfago do bebê. Caso a passagem do tubo esteja bloqueada, ele tira uma radiografia para confirmar o diagnóstico e para localizar o problema.