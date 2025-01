A craniossinostose das suturas coronais (as suturas que atravessam a cabeça da esquerda para a direita da moleira) é o segundo tipo mais comum. Esse tipo de craniossinostose causa um crânio curto e largo (braquicefalia) se as suturas nos dois lados da moleira se fecharem (braquicefalia) ou em uma deformidade craniana diagonal se as suturas em apenas um lado da moleira se fecharem (plagiocefalia). As crianças que têm esse tipo de craniossinostose costumam ter outros defeitos da face e do crânio.

Craniossinostose da sutura coronal esquerda (craniossinostose corona... Ocultar detalhes Esta imagem mostra um bebê de 10 semanas de idade que tem craniossinostose da sutura coronal esquerda. Esse defeito fez o lado direito da testa parecer mais proeminente e os olhos desiguais. © Springer Science+Business Media