Problemas de alimentação

Vômitos são a emissão desconfortável e forçada de alimentos pela boca. Ele nunca é normal. Para uma discussão mais completa, consulte Vômitos em bebês e crianças.

Vômitos em bebês são mais frequentes como resultado de gastroenterite viral aguda. A gastroenterite viral é uma infecção do trato digestivo que causa náusea, vômitos, diarreia e cólicas. Os vômitos também podem ser causados por infecções em outras partes do corpo, como infecções de ouvido ou por infecções do trato urinário.

Com menos frequência, os vômitos ocorrem devido a um problema de saúde grave. Em ocasiões raras, bebês com duas semanas a quatro meses de idade podem apresentar um vômito forçado (projétil) após a alimentação devido a um bloqueio da saída do estômago (estenose pilórica hipertrófica). Vômitos também podem ser causados por distúrbios potencialmente fatais, como meningite (infecção ao redor do cérebro e da medula espinhal), obstrução intestinal, distúrbios metabólicos, aumento da pressão intracraniana (devido a fluido no cérebro ou uma massa no cérebro) e apendicite.

Na maioria das vezes, o vômito causado por gastroenterite cessa sem tratamento. Administrar líquidos e eletrólitos à criança (como sódio e cloreto) de soluções disponíveis em supermercados ou farmácias previne ou trata a desidratação (perda de líquido). Uma criança que está vomitando muito pode tolerar pequenas quantidades de soluções dadas mais frequentemente do que grandes quantidades dadas com menor frequência.

A criança deve ser levada ao médico se ela apresentar vômitos e

Tiver dor abdominal intensa

Vomitar todo o líquido que ingere

Tiver febre alta

Estiver letárgica ou muito doente ou não estiver agindo como de costume

Vomitar por mais de 12 horas

Tiver sangue ou uma substância esverdeada (bile) no vomito

Não tiver urinado há mais de 8 horas

Esses sintomas podem indicar desidratação ou um quadro mais grave.