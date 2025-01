Exames preventivos no recém-nascido

Exames preventivos são realizados para detectar problemas de saúde que ainda não estão causando sintomas. Muitos distúrbios sérios que não são aparentes no nascimento podem ser detectados mediante diversos exames preventivos. O diagnóstico e o tratamento precoces podem reduzir ou prevenir muitos distúrbios capazes de interferir no desenvolvimento saudável de um bebê. Nos Estados Unidos, alguns exames são realizados de maneira rotineira e alguns são exigidos por lei estadual. Frequentemente, outros exames são realizados quando o resultado dos exames preventivos é positivo.

Normalmente, os exames preventivos incluem:

Exames de sangue

Medição da saturação de oxigênio

Exames de audição

Todos os recém-nascidos são avaliados para detectar a presença de icterícia (pele com cor amarelada causada por uma concentração elevada de bilirrubina no sangue) ao examinar a pele e o branco dos olhos por meio de um monitor de pele ou com um exame de sangue ou ambos.

Muitas organizações governamentais exigem a realização de diversos exames de sangue em recém-nascidos para detectar determinados distúrbios metabólicos hereditários que são tratáveis. Os exames comuns incluem exames de fenilcetonúria, doença urinária do xarope de bordo, galactosemia, hiperplasia adrenal congênita, anemia falciforme e hipotireoidismo. Algumas organizações também exigem testes para fibrose cística e imunodeficiência combinada grave. Contudo, nos Estados Unidos, diferentes estados exigem diferentes testes. Para obter uma lista de testes de triagem de rotina para o recém-nascido do estado, consulte Quadros clínicos triados pelo estado.

Os médicos colocam um monitor de oxigênio (oxímetro de pulso) na mão direita e no pé direito do recém-nascido para medir a saturação de oxigênio. Baixos níveis de oxigênio ou diferenças significativas entre os níveis de oxigênio na mão e no pé sugerem a possibilidade de doença cardíaca congênita.

Exames de audição são realizados para detectar perda auditiva, que pode acompanhar determinados defeitos congênitos ou infecções. Os médicos usam um aparelho manual que gera cliques suaves e medem os ecos gerados pelo tímpano do recém-nascido (um teste denominado emissões otoacústicas evocadas).