Para iniciar a amamentação, a mãe assume uma posição confortável e relaxada, seja sentada ou quase completamente deitada. A mãe deve poder virar-se confortavelmente de um lado para outro para oferecer cada um dos seios. O bebê deve estar olhando para a mãe. A mãe segura o seio com o polegar e o indicador por cima e os outros dedos por baixo e esfrega o mamilo contra a parte central do lábio inferior do bebê. Isso estimula a boca do bebê a se abrir (o reflexo de busca) e abocanhar o seio. Ao mesmo tempo em que a mãe coloca o mamilo e a aréola na boca do bebê, ela se certifica de que o mamilo fique centrado, o que ajuda a evitar que o mamilo fique dolorido. Antes de afastar o bebê da mama, a mãe interrompe a sucção introduzindo o dedo na boca do bebê e pressionando gentilmente o queixo do bebê para baixo. Mamilos doloridos resultam de um posicionamento ruim e são mais fáceis de evitar do que curar.

Posicionamento do bebê na amamentação

Amamentação Vídeo

Posição correta de pega para a amamentação Imagem

Posição incorreta de pega para a amamentação Imagem

Inicialmente, o bebê deve ser alimentado por vários minutos em cada mama. O reflexo resultante na mãe, chamado de reflexo de saída do leite, desencadeia a produção de leite. A produção de leite depende de um tempo de sucção suficiente. Por isso, a alimentação deve ser suficientemente longa para que a produção de leite se estabeleça de maneira plena. Durante as primeiras semanas, o bebê deve ser incentivado a mamar em ambos os seios cada vez que se alimentar. Contudo, alguns bebês adormecem enquanto se alimentam no primeiro seio. Fazer o bebê arrotar e mudá-lo para o outro seio ajuda a manter o bebê acordado. A última mama usada deve ser a primeira a ser usada na vez seguinte.

Outras posições para amamentar Imagem

Com o primeiro filho, a produção de leite se estabelece num período entre 72 a 96 horas. Para bebês subsequentes, a produção de leite começa mais cedo. Não se devem passar mais de seis horas entre as amamentações durante os primeiros dias para que a produção de leite seja estimulada. A alimentação deve seguir a demanda (do bebê) em vez de ser regulada pelo relógio. Do mesmo modo, a duração de cada sessão de amamentação deve se ajustar às necessidades do bebê. Os bebês devem ser amamentados por demanda, normalmente 8 a 12 vezes durante um período de 24 horas, mas essa orientação varia bastante.

Algumas posições para amamentar mais de um bebê Imagem

Mães que trabalham podem amamentar quando estão em casa e o bebê pode tomar a mamadeira com leite materno bombeado nas horas em que a mãe estiver fora de casa. O leite materno bombeado deve ser refrigerado imediatamente se ele for usado no prazo de dois dias e deve ser congelado imediatamente se ele for usado depois de dois dias. O leite refrigerado que não é usado em até quatro dias deve ser descartado porque o risco de contaminação bacteriana é elevado. O leite congelado deve ser descongelado em água morna. O leite materno não deve ser aquecido no micro-ondas.