Crescimento físico e maturação sexual dos adolescentes

Consulte as tabelas de crescimento dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) para obter as tabelas de peso e altura para crianças a partir dos dois anos de idade.

Uma aceleração do crescimento acontece durante a adolescência. O estirão de crescimento nos meninos ocorre no meio da adolescência, entre 12 e 16 anos de idade (mais comumente em torno de 13,5 anos) e, geralmente, começa um ano depois de os testículos começarem a aumentar de tamanho. Os meninos crescem cerca de dez centímetros durante seu ano de crescimento máximo. O estirão de crescimento nas meninas ocorre no início da adolescência, entre os 9,5 e os 13,5 anos de idade (mais comumente em torno de 11,5 anos). As meninas crescem cerca de nove centímetros durante seu ano de crescimento máximo. Em geral, os meninos pesam mais e são mais altos do que as meninas.

Se o ritmo do crescimento não for típico, especialmente em um menino cujo desenvolvimento físico esteja atrasado (consulte Puberdade tardia) ou em uma menina cujo desenvolvimento ocorra precocemente (consulte Puberdade precoce), pode haver estresse emocional. A maioria das crianças que cresce devagar acaba alcançando uma altura normal (consulte Atraso constitucional da puberdade). Contudo, adolescentes com crescimento atrasado ou anormal (consulte Deficiência do hormônio do crescimento em crianças) devem ser avaliados por um médico para descartar doenças e outras causas físicas e tranquilizar a criança.