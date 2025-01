Tratamento do tumor de Wilms

Cirurgia e quimioterapia

Às vezes, radioterapia

(Consulte também Princípios do tratamento do câncer e Cirurgia para câncer.)

As opções de tratamento para o tumor de Wilms dependem de onde a criança vai receber o tratamento. Na América do Norte, os médicos removem o rim que contém o tumor e, em seguida, administram quimioterapia para a criança. Na Europa, primeiro os médicos administram quimioterapia à criança e, em seguida, removem o tumor. Em ambos os locais, todas as crianças recebem quimioterapia (mais comumente dactinomicina e vincristina e, às vezes, doxorrubicina) depois da cirurgia e algumas crianças recebem radioterapia.

Em casos raros, algumas crianças com menos de dois anos de idade que têm tumores pequenos podem ser curadas apenas com cirurgia.

Durante a cirurgia, examina-se o outro rim, para determinar se ele também tem um tumor.

Em casos raros, o tumor é extremamente volumoso e, a princípio, não é possível removê-lo ou há tumores em ambos os rins. Em tais casos, as crianças são primeiro tratadas com quimioterapia para diminuir o volume do tumor ou tumores. Somente depois disso é que o tumor ou tumores são removidos.

As crianças que tiverem apresentado uma disseminação significativa do câncer são também tratadas com radioterapia.