Considerações gerais sobre o câncer na infância

Semelhante aos cuidados do câncer em adultos, os médicos usam uma combinação de tratamentos, incluindo cirurgia, quimioterapia, transplante de medula óssea e radioterapia para tratar crianças com câncer. Imunoterapia (um novo tipo de tratamento que usa o sistema imunológico para atacar o câncer) e terapia direcionada (medicamentos que atacam mutações genéticas específicas nas células cancerosas e as destroem) estão sendo estudadas e estão sendo cada vez mais usadas no tratamento de câncer em crianças. Como as crianças ainda estão crescendo, esses tratamentos, principalmente a quimioterapia e a radioterapia, podem ter efeitos colaterais que não costumam ocorrer nos adultos. Por exemplo, em crianças, um braço ou uma perna tratada com radiação pode não crescer até o tamanho normal ou, se o cérebro for tratado com radiação, o desenvolvimento cognitivo pode não ser normal. (Consulte também Princípios do tratamento do câncer.)

Crianças que sobrevivem ao câncer também têm mais anos para desenvolver consequências de longo prazo da quimioterapia, cirurgia e radioterapia, que podem incluir

Infertilidade

Déficit de crescimento

Puberdade tardia ou ausente

Lesão cardíaca e em outros órgãos

Desenvolvimento de cânceres secundários (ocorre em 3% a 12% das crianças que sobrevivem ao câncer)

Problemas psicológicos e sociais

Problemas neurológicos ou de desenvolvimento ou ambos

Uma vez que essas consequências graves são possíveis e seu tratamento é complexo, o melhor tratamento para as crianças com câncer é realizado em centros que contam com especialistas que têm experiência em tratar câncer infantil.

O risco de ter um segundo câncer depende do tipo do primeiro câncer. O risco também depende se a radioterapia foi usada para tratar o primeiro câncer ou que tipo de quimioterapia foi usado.