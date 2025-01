Astrocitomas Por Harvard Medical School Kee Kiat Yeo , MD , Revisado/Corrigido: jun. 2024 VISUALIZAR A VERSÃO PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE

Astrocitomas são tumores no sistema nervoso central (o sistema nervoso central é composto pelo cérebro e pela medula espinhal). Astrocitomas se desenvolvem a partir de células em forma de estrela (astrócitos) que ajudam no funcionamento de células nervosas no cérebro ou na medula espinhal. Esses tumores podem ser cancerosos (malignos) ou não cancerosos (benignos).