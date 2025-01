A síndrome de Prader-Willi é uma síndrome de deleção cromossômica, na qual parte do cromossomo 15 está faltando ou apresenta mau funcionamento.

Cerca de 70% das pessoas com a síndrome de Prader-Willi têm parte do cromossomo 15 faltando. Cerca de 30% das pessoas que têm esta síndrome têm problemas com a função do cromossomo 15.

Sintomas da síndrome de Prader-Willi Muitos sintomas da síndrome de Prader-Willi variam de acordo com a idade da criança. Recém-nascidos com a síndrome apresentam debilidade, se alimentam mal e ganham peso devagar. Esses sintomas acabam se resolvendo. Então, entre um e seis anos de idade, o apetite aumenta, com frequência tornando-se insaciável. A criança ganha peso rapidamente. As mãos e os pés continuam pequenos e a criança continua a ter uma baixa estatura. As anomalias do rosto incluem olhos amendoados e a boca tem o lábio superior fino e os cantos curvados para baixo. A criança tem distúrbios ósseos (por exemplo, escoliose e cifose). Comportamentos obsessivo-compulsivos e deficiência intelectual são comuns. Problemas hormonais são comuns e há uma redução anormal na função dos órgãos reprodutores, o que limita o crescimento e o desenvolvimento sexual. Os meninos têm testículos que não desceram (criptorquidia) e pênis e escroto subdesenvolvidos. Frequentemente, o ganho de peso continua na idade adulta e é excessivo, o que pode dar origem a outros problemas de saúde, como obesidade. A obesidade pode ser grave o bastante para justificar a realização de uma cirurgia de bypass gástrico.

Diagnóstico da síndrome de Prader-Willi Testes cromossômicos O diagnóstico de síndrome de Prader-Willi pode ser suspeitado antes do nascimento da criança ou através de características físicas após o nascimento. O diagnóstico pode ser confirmado por testes cromossômicos.