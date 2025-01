Reparo cirúrgico dos defeitos cardíacos

Terapia com hormônio de crescimento

Para meninos, às vezes, terapia de reposição hormonal com testosterona

Não há cura para a síndrome de Noonan. Contudo, alguns sintomas e problemas específicos causados pela síndrome podem ser tratados. Os médicos monitoram e corrigem defeitos cardíacos conforme necessário.

O crescimento pode ser estimulado pelo tratamento com hormônio do crescimento. Depois de um crescimento satisfatório, a terapia de reposição hormonal com testosterona pode ajudar os meninos cujos testículos estão subdesenvolvidos.

Crianças com suspeita de síndrome de Noonan devem ser examinadas em busca de problemas cardíacos, visuais e auditivos.