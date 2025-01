State University of New York Upstate Medical University, Upstate Golisano Children's Hospital

A mutilação genital feminina é uma prática tradicional em algumas culturas que envolve a remoção de parte ou de toda a genitália externa.

A genitália externa feminina inclui o clitóris (uma pequena protuberância na genitália feminina que é sensível ao estímulo sexual), os lábios (as dobras de pele ou tecido que envolvem e protegem os órgãos genitais) e o hímen (uma membrana fina que circunda a abertura da vagina).

A mutilação genital feminina é praticada rotineiramente em algumas culturas em regiões da África (geralmente, na África do Norte ou na África Central). A mutilação também é praticada em algumas regiões do Oriente Médio assim como em outras partes do mundo. Em culturas onde é praticada, frequentemente se considera que a mutilação proporciona benefícios em relação à higiene feminina, fertilidade e castidade, além do prazer sexual masculino, e pode ser necessária para poderem se casar. A mutilação genital feminina pode estar desaparecendo devido à influência de líderes religiosos que se declararam contra a prática e devido à crescente oposição em algumas comunidades.

A prática tem muitas potenciais complicações e nenhum benefício para a saúde. A idade média das meninas que sofrem mutilação é de sete anos e a mutilação é geralmente feita sem anestesia.

A Organização Mundial da Saúde define quatro tipos principais de mutilação dos órgãos genitais femininos:

Clitoridectomia: Remoção parcial ou total do clitóris e da dobra de pele que rodeia o clitóris (denominado prepúcio ou capuz clitoriano)

Excisão: Remoção parcial ou total do clitóris e dos pequenos lábios, com ou sem remoção dos grandes lábios

Infibulação: Estreitamento da abertura vaginal cortando e reposicionando os pequenos lábios ou grandes lábios, às vezes por meio de sutura, com ou sem remoção do clitóris ou do capuz clitoriano

Outros: Outros procedimentos nocivos realizados nos órgãos genitais femininos por motivos não médicos (como punção, perfuração, remoção de tecido [incisão], raspagem e cauterização da área genital)

As consequências da mutilação genital incluem hemorragia e infecção (incluindo tétano). As mulheres que sofreram infibulação podem ter infecções urinárias e ginecológicas recorrentes e formação de tecido cicatricial. As mulheres que engravidam após a mutilação podem ter lesões graves na área pélvica externa ou sangramento (hemorragia) durante o parto. Os problemas psicológicos podem ser graves.

As mulheres que foram submetidas à infibulação precisam ser tratadas por um profissional de saúde que seja culturalmente sensível. Às vezes, a mulher deseja ou precisa de um procedimento de desinfibulação, que costuma ser realizado antes de se envolver em atividade sexual ou antes de dar à luz por via vaginal. As mulheres devem receber cuidados de um especialista com experiência neste procedimento.