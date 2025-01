Vaginite por Trichomonas

As infecções genitais por Trichomonas (tricomoníase) são quase sempre sexualmente transmissíveis. A mulher pode ser infectada através do contato sexual com homens ou mulheres. Mas o homem pode ser infectado através do contato sexual apenas com mulheres, não com os homens. Muitas pessoas que têm essa infecção também têm gonorreia ou outra infecção sexualmente transmissível.

Uma vez que os protozoários podem permanecer na mulher durante um longo período sem causar sintomas, determinar quando a infecção foi adquirida e, portanto, de quem, pode ser difícil ou impossível.

A tricomoníase pode ocorrer em crianças. Se isso acontecer, a causa pode ser abuso sexual.