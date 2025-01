Doença inflamatória pélvica (DIP)

A doença inflamatória pélvica é geralmente causada por bactérias da vagina. Mais comumente, as bactérias são transmitidas durante a relação sexual com um parceiro que tem uma infecção sexualmente transmissível. As bactérias sexualmente transmissíveis mais comuns são

Neisseria gonorrhoeae , que causa a gonorreia

Chlamydia trachomatis , que causa a clamídia

Mycoplasma genitalium

Essas bactérias geralmente se disseminam da vagina para o colo do útero (a parte inferior do útero que se abre para a vagina), onde elas causam infecção (cervicite). Essas infecções podem permanecer no colo do útero ou se espalhar para cima, causando a doença inflamatória pélvica.

Doença inflamatória pélvica Imagem

A doença inflamatória pélvica também é mais comum em mulheres que têm vaginose bacteriana. As bactérias que causam a vaginose bacteriana normalmente residem na vagina. Elas causam sintomas e se espalham para outros órgãos somente se aumentam em número (supercrescimento). Não se sabe se a vaginose bacteriana é sexualmente transmissível.

Com menos frequência, a mulher é infectada durante um parto normal, um aborto ou um procedimento médico, como uma dilatação e curetagem (D e C) ou cirurgia ginecológica, quando ocorre a introdução de bactérias na vagina ou quando as bactérias que normalmente residem na vagina são movidas para dentro do útero.

A ducha aumenta o risco de infecção.