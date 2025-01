Considerações gerais sobre a vaginite (infecção ou inflamação vaginal)

O médico realiza um exame pélvico. Usando um espéculo (instrumento de metal ou de plástico que afasta as paredes da vagina), o médico examina as áreas mais profundas da vagina e o colo do útero (a parte inferior do útero). Ao examinar a vagina, o médico coleta uma amostra do corrimento (se houver) com um cotonete. A amostra é examinada por microscopia. Munido das informações geradas por esse exame, o médico geralmente consegue determinar se a causa é vaginose bacteriana, vaginite por Trichomonas ou candidíase.

Normalmente, o médico utiliza também um cotonete para coletar uma amostra de líquido do colo do útero. A amostra será analisada quanto à presença de infecções sexualmente transmissíveis.

Para determinar se existem outras infecções na pelve, o médico verifica o útero e os ovários, inserindo os dedos indicador e médio utilizando luva dentro da vagina e pressionando do lado de fora da parte inferior do abdômen com a outra mão. Caso essa manobra cause dor significativa ou se houver febre, é possível que outras infecções estejam presentes.

Se a causa puder ser irritação ou uma reação alérgica, o médico aconselha interromper o uso de produtos que são possíveis causas (por exemplo, novos tipos de sabão, detergentes, produtos vaginais). Se os sintomas desaparecerem, cada produto pode ser usado novamente um por vez para verificar se ele foi de fato a causa dos sintomas.