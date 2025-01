Geralmente, antibióticos

Se a infecção for causada pelo vírus do herpes simplex, medicamentos antivirais

A maioria das mulheres é examinada quanto à presença de infecção, mas o tratamento é iniciado imediatamente, mesmo antes de os resultados dos exames estarem disponíveis. Isso é feito para que o tratamento seja iniciado assim que possível e, com isso, evitar complicações.

O tratamento inicial da cervicite consiste em antibióticos que são eficazes contra a clamídia e a gonorreia:

Para clamídia: Azitromicina ou doxiciclina, tomada por via oral

Para gonorreia: Ceftriaxona, administrada através de uma injeção intramuscular única, mais azitromicina, tomada em dose única por via oral

Assim que a causa da cervicite é identificada, o médico ajusta os medicamentos adequadamente.

Se a causa for o vírus herpes simplex, a infecção geralmente persiste por toda a vida. Os medicamentos antivirais conseguem controlar, mas não curar essas infecções.

Se a causa for uma infecção sexualmente transmissível, o médico oferece exames para outras infecções sexualmente transmissíveis e aconselhamento sobre como notificar e tratar os parceiros sexuais. No caso de clamídia ou gonorreia, os parceiros sexuais devem ser testados e tratados simultaneamente. No caso do vírus do herpes simples, os parceiros são tratados com medicamentos antivirais se apresentarem sintomas.

A mulher deve se abster de ter atividade sexual até que a infecção tenha sido eliminada tanto nela quanto nos parceiros sexuais.

Mulheres com clamídia ou gonorreia confirmada e aquelas diagnosticadas com tricomoníase devem ser testadas três meses após o tratamento, uma vez que a reinfecção ocorre com frequência.