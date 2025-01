O parto normal operatório é feito usando um extrator a vácuo ou fórceps.

Um extrator a vácuo consiste em uma pequena ventosa feita de um material semelhante à borracha conectada a uma fonte de vácuo. Ele é inserido na vagina e usa sucção para segurar a cabeça do bebê. Um parto por cesariana é realizado, se houver tentativa de um parto com extrator a vácuo sem sucesso. Raramente, um extrator a vácuo fere o couro cabeludo do bebê ou causa sangramento nos olhos do bebê (hemorragia da retina). A extração a vácuo também aumenta o risco de distocia de ombro (especialmente se o bebê for grande) e de icterícia.

Parto assistido Vídeo

O fórceps é um instrumento cirúrgico metálico com bordas arredondadas encaixado ao redor da cabeça do feto. Raramente, usar um fórceps machuca a cabeça do bebê ou rasga a área entre a abertura da vagina e do ânus da mulher (chamada de períneo).

A extração a vácuo ou parto com fórceps talvez sejam necessários quando:

O feto está em sofrimento

A mulher fica tão cansada que não consegue mais empurrar com eficácia

O trabalho de parto é demorado

A mulher tem um problema de saúde (por exemplo, algum distúrbio cerebral ou cardíaco) que tornam desaconselhável o ato de empurrar