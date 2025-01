Alívio da dor no trabalho de parto e no parto

Com o aconselhamento do médico ou da parteira, a mulher costuma planejar o alívio da dor muito antes do início do trabalho de parto. Ela pode escolher entre as seguintes opções:

Parto natural, que utiliza técnicas de relaxamento e respiração para lidar com a dor

Medicamentos para dor injetados na vagina ou próximo dela

Medicamentos para dor administrados por via intravenosa

Medicamentos para dor administrados através de uma injeção próxima à medula espinhal (raquidiana ou peridural), um procedimento denominado anestesia regional

Depois que o trabalho de parto tem início, podem ocorrer mudanças nos planos de alívio da dor, dependendo de como o trabalho de parto está progredindo, de como a mulher está se sentindo, das preferências da mulher e das recomendações do médico ou da parteira.

A necessidade de a mulher aliviar a dor durante o parto varia muito, dependendo de vários fatores. Participar de aulas de preparação para o parto ajuda a mulher a se preparar para o trabalho de parto e o parto. A preparação e o apoio emocional de profissionais de saúde e de pessoas escolhidas para dar apoio durante o trabalho de parto podem ajudar a mulher a saber o que esperar e a fazer escolhas sobre como quer controlar a dor durante o trabalho de parto e o parto.

A anestesia regional geralmente insensibiliza uma grande região do corpo, desde o abdômen até as pernas e os pés. Ela é usada em mulheres que desejam um alívio da dor mais completo. Os seguintes procedimentos podem ser usados:

A anestesia peridural é um tipo comum de analgesia usado durante o trabalho de parto. Um anestésico é injetado na parte inferior das costas, no espaço entre a coluna vertebral e a camada externa do tecido que cobre a medula espinhal (espaço peridural). Geralmente, um cateter é inserido no espaço peridural e um anestésico local (tal como a bupivacaína) é administrado de maneira contínua e lenta pelo cateter. Um opioide (como fentanila ou sufentanila) também é comumente injetado. Uma injeção peridural para o trabalho de parto e o parto não impede que a mulher empurre e não faz com que a mulher fique mais propensa a precisar de um parto por cesariana. A injeção peridural também pode ser usada em partos por cesariana.

A anestesia raquidiana envolve injetar um anestésico no espaço entre as camadas intermediária e interna do tecido que cobre a medula espinhal (espaço subaracnoideo). A anestesia raquidiana costuma ser usada quando a analgesia precisa ser iniciada rapidamente, mas o efeito dura apenas entre uma e duas horas. A anestesia raquidiana costuma ser usada no caso de parto por cesariana quando um cateter peridural ainda não tiver sido inserido.

Ocasionalmente, a administração de anestesia raquidiana ou peridural provoca uma queda na pressão arterial da mulher. Assim, se um desses procedimentos for utilizado, a pressão arterial da mãe deve ser medida frequentemente.

Peridural Vídeo

A anestesia local dessensibiliza a vagina e os tecidos ao redor da sua abertura. Essa área pode ser dessensibilizada injetando um anestésico local através da parede da vagina na área em torno do nervo que dá sensibilidade à parte inferior da área genital (nervo pudendo). Esse procedimento, denominado bloqueio do nervo pudendo, é utilizado apenas no segundo estágio do trabalho de parto, quando a cabeça do bebê está prestes a emergir da vagina. Um procedimento menos eficaz envolve injetar um anestésico local na abertura da vagina. Esse procedimento é usado em situações limitadas, por exemplo, quando a mulher sente dor mesmo quando um bloqueio do nervo pudendo já tenha sido administrado. Com ambos os procedimentos, a mulher pode permanecer desperta e fazer força, e as funções do feto não são afetadas. Esses procedimentos são muito úteis para partos sem complicações.

Analgésicos são medicamentos para dor, incluindo opioides (tais como fentanil ou morfina) que podem ser administrados por via intravenosa ou por injeção. Eles costumam ser administrados apenas se a anestesia regional não estiver disponível. No entanto, alguns médicos oferecem esses analgésicos como opção durante o primeiro estágio do trabalho de parto. Uma vez que alguns desses medicamentos podem desacelerar (deprimir) a respiração e outras funções do recém-nascido, a quantidade administrada é a menor possível. Se eles forem administrados muito perto do parto, o recém-nascido pode ficar excessivamente sedado, tornando seu ajuste à vida fora do útero mais difícil. Caso necessário, para contrabalançar os efeitos sedativos desses medicamentos no recém-nascido, o médico pode administrar o antídoto de opioide naloxona ao bebê imediatamente após o parto.

A anestesia geral causa inconsciência temporária da mulher. Esse método raramente é necessário e não costuma ser usado, pois pode desacelerar a função do coração, dos pulmões e do cérebro do feto. Embora esse efeito em geral seja temporário, ele pode interferir no processo de ajuste do recém-nascido à vida. A anestesia geral costuma ser usada apenas para parto por cesariana de emergência em mulheres nas quais um cateter peridural ainda não foi inserido, pois a anestesia geral é o método mais rápido de fornecer a anestesia necessária para a cirurgia.