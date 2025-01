Sangramento vaginal no início da gravidez

Durante o exame, é possível que o médico use um aparelho de ultrassonografia com Doppler portátil, colocado no abdômen da mulher, para verificar se o feto apresenta batimentos cardíacos.

Se o exame de gravidez caseiro for positivo, mas a gravidez não foi confirmada por um profissional de saúde, o médico faz um exame de gravidez com uma amostra de urina.

Logo que a gravidez seja confirmada, vários exames são feitos:

Tipo sanguíneo e fator Rh (positivo ou negativo)

Geralmente ultrassonografia

Exames de sangue comuns para medir um hormônio (gonadotrofina coriônica humana, ou hCG) produzido pela placenta no início da gravidez

O fator Rh é determinado, porque uma gestante com sangue com Rh negativo precisa ser tratada com imunoglobulina Rho(D) se ela tiver algum sangramento vaginal. É necessário tratamento para impedir que a mãe produza anticorpos que podem atacar os glóbulos vermelhos do feto em futuras gestações (consulte Incompatibilidade de Rh).

Se o sangramento for significativo (superior a uma xícara, mais ou menos), o médico também faz um hemograma completo (HMG) ou outros exames para verificar se há problemas com a capacidade do sangue de se coagular normalmente ou no caso de uma transfusão de sangue ser necessária.

A ultrassonografia costuma ser realizada por meio da introdução de um dispositivo de ultrassom na vagina. A ultrassonografia pode detectar uma gravidez no útero e pode detectar batimentos cardíacos depois de aproximadamente seis semanas de gravidez. Se o batimento cardíaco não for detectado depois disso, um aborto espontâneo é diagnosticado. Caso sejam detectados batimentos cardíacos, o aborto espontâneo é muito menos provável, mas pode ocorrer mesmo assim.

Uma ultrassonografia também pode ajudar a identificar:

Qualquer parte de placenta ou de outros tecidos relacionados com a gravidez que permanece no útero, mesmo após um aborto espontâneo

Às vezes, uma gravidez ectópica, dependendo de onde ela está localizada e de seu tamanho

Uma gravidez anormal, tal como uma gravidez molar

Medir os níveis de hCG ajuda o médico a interpretar os resultados da ultrassonografia e diferenciar uma gravidez normal de uma gravidez ectópica. Se houver uma preocupação de que a mulher está tendo uma gravidez ectópica, os níveis de hCG são medidos com frequência e os exames de ultrassonografia são repetidos conforme necessário.

A ruptura de uma gravidez ectópica representa uma emergência. Se a probabilidade de haver ruptura de uma gravidez ectópica for moderada ou alta, talvez seja necessário fazer cirurgia. Em situações de risco à vida, talvez seja necessário realizar uma cirurgia de emergência mesmo antes de fazer os exames de sangue ou a ultrassonografia. Geralmente, o médico faz uma pequena incisão logo abaixo do umbigo e insere um tubo de visualização (laparoscópio) para visualizar diretamente o útero e as estruturas circundantes (laparoscopia) e, assim, determinar se uma gravidez ectópica está presente. Às vezes, o médico faz uma incisão grande na parte inferior do abdômen (laparotomia).