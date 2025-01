Causas do sangramento vaginal no final da gravidez

A causa mais comum de sangramento no final da gravidez é:

O início do trabalho de parto

No final da gravidez, algumas mulheres eliminam o tampão mucoso (acúmulo de muco no colo do útero) pela vagina. O tampão mucoso geralmente é uma pequena bola pegajosa que muitas vezes contém estrias de sangue. A eliminação do tampão mucoso não é o início do trabalho de parto, mas frequentemente é um sinal de que o trabalho de parto terá início no prazo de uma semana. Normalmente, o trabalho de parto começa com uma pequena descarga de sangue misturado com muco da vagina. A eliminação dessa secreção, conhecida como perda do tampão, ocorre quando pequenas veias são rasgadas, à medida que o colo do útero começa a abrir (dilatar), permitindo que o feto passe através da vagina. A quantidade de sangue nessa descarga é pequena.

Causas mais graves, mas menos comuns (consulte a tabela Algumas causas e características do sangramento vaginal no final da gravidez), incluem:

Na placenta prévia, a placenta prende-se à parte inferior, em vez de à parte superior do útero. Quando a placenta fica mais baixa no útero, ela pode bloquear parcial ou totalmente o colo do útero (a parte inferior do útero), por onde o feto precisa passar. A hemorragia pode ocorrer sem aviso, ou pode ser desencadeada quando o médico examina o colo do útero para determinar se ele está dilatando ou se o trabalho de parto teve início. A placenta prévia é responsável por aproximadamente 20% dos sangramentos no final da gravidez e é mais comum durante o terceiro trimestre. A placenta pode estar baixa no início da gravidez, mas a placenta geralmente se desloca espontaneamente antes do terceiro trimestre.

A vasa prévia é um quadro clínico raro no qual os vasos sanguíneos que fornecem sangue para o feto (através do cordão umbilical) crescem através do colo do útero, impedindo a passagem do feto. Quando o trabalho começa, é possível que ocorra uma laceração nesses pequenos vasos sanguíneos, privando o feto de sangue. Uma vez que o feto tem uma quantidade relativamente pequena de sangue, a perda de mesmo uma pequena quantidade pode ser grave ou mesmo fatal para o feto.

Na ruptura prematura da placenta, a placenta se separa do útero antes do parto. Não se sabe o que causa isso, mas ela pode ocorrer porque o fluxo de sangue para a placenta é inadequado. Às vezes, a placenta se separa após uma lesão, como pode ocorrer em um acidente de carro. A hemorragia pode ser mais grave do que parece, pois um pouco ou a maior parte do sangue pode estar preso atrás da placenta e, portanto, não ser visível. A ruptura prematura da placenta é a causa de risco de vida mais comum por sangramento no final da gravidez, o que representa aproximadamente 30% dos casos. A ruptura prematura da placenta pode ocorrer a qualquer momento, mas é mais comum durante o 3º trimestre.

A ruptura do útero pode ocorrer durante o trabalho de parto. Quase sempre ocorre em mulheres cujo útero foi danificado e contém tecido cicatricial. Esse tipo de dano pode ocorrer durante um parto por cesariana ou outra cirurgia uterina (tal como uma miomectomia para remover miomas uterinos).

O sangramento pode também ser causado por distúrbios não relacionados à gravidez.