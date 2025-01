Sangramento vaginal

Em mulheres em idade fértil, o médico sempre realiza

Um exame de gravidez na urina ou sangue

Caso o exame de gravidez na urina seja negativo, mas o médico ainda suspeite de gravidez, um exame de sangue é realizado para confirmá-la. Esse tipo de exame mede a concentração de um hormônio produzido pela placenta, denominado gonadotrofina coriônica humana (hCG). O exame de sangue é mais exato do que o exame de urina quando a gravidez é muito recente (menos que cinco semanas).

Os exames que costumam ser realizados incluem

Exames de sangue para medir as concentrações dos hormônios tireoidianos

Caso o sangramento tenha sido intenso ou durado bastante tempo, um hemograma completo para verificar quanto à presença de deficiência de ferro (anemia).

Outros exames de sangue são realizados, dependendo do distúrbio que o médico suspeita. Por exemplo, em caso de suspeita de distúrbio hemorrágico, a capacidade de coagulação do sangue é avaliada. Em caso de suspeita de síndrome do ovário policístico, são realizados exames de sangue para medir a concentração de hormônios androgênicos.

Um ultrassom costuma ser usado para procurar por alterações nos órgãos reprodutores se a mulher tiver fatores de risco para câncer de endométrio ou se o médico suspeitar que problemas como miomas, pólipos ou um tumor estão presentes. No caso do ultrassom, é utilizado um aparelho de ultrassom portátil que geralmente é inserido na vagina, mas que pode ser colocado sobre o abdômen.

Caso o ultrassom detecte espessamento do revestimento uterino (hiperplasia do endométrio), é possível que uma histeroscopia ou histerossonografia sejam realizadas para procurar por pequenos nódulos no útero. No caso da histeroscopia, um tubo de visualização é inserido no útero através da vagina. No caso da histerossonografia, líquido é injetado no útero durante o ultrassom para facilitar a identificação de anomalias.

Caso os resultados desses exames estejam alterados ou sejam inconclusivos, é possível que o médico colete uma amostra de tecido do revestimento do útero para análise nas seguintes situações:

mulheres acima de 45 anos;

mulheres com fatores de risco para câncer do sistema reprodutor, incluindo câncer do revestimento do útero (câncer de endométrio) e de ovário;

mulheres com menos de 45 anos de idade com produção excessiva de estrogênio, como ocorre em mulheres com síndrome do ovário policístico ou com um alto índice de massa corporal;

quando ocorre um espessamento do revestimento do útero (endométrio) (observado durante um ultrassom) ou existir um alto risco de ter câncer de útero em mulheres na pós‑menopausa.

A amostra pode ser obtida por aspiração (através de um tubo) ou por raspagem, um procedimento denominado dilatação e curetagem (D e C). Em mulheres na pós-menopausa, a amostra costuma ser obtida por histeroscopia, o que permite ao médico ver o interior do útero e localizar a alteração.

Outros exames podem ser realizados, dependendo dos possíveis distúrbios. Por exemplo, uma biópsia do colo do útero pode ser realizada para verificar quanto à presença de câncer de colo do útero.

Se o sangramento anômalo não tiver sido provocado por alguma das causas comuns, talvez ele esteja relacionado ao controle hormonal do ciclo menstrual.