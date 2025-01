Prurido ou secreção vaginal em crianças

O médico faz perguntas sobre os sintomas e o histórico clínico da criança. No caso de bebês, o médico pergunta se houve alguma complicação durante a gestação ou o parto. O histórico clínico é obtido dos pais (ou cuidadores) e da criança, caso apropriado para a idade.

Se houver secreção vaginal, o médico pergunta

Qual é o seu aspecto e cheiro

Se há outros sintomas (por exemplo, coceira)

O médico também faz perguntas sobre outros sintomas, tais como sangramento vaginal, dor, febre e calafrios.

O médico realiza um exame físico geral.

Se um exame pélvico for necessário, o médico conversa com os pais e a criança sobre o exame para que eles saibam o que esperar e para criar confiança entre a criança e o médico. O objetivo do exame deve ser obter as informações necessárias sem causar medo ou desconforto desnecessário para a criança. É possível que um exame pélvico externo (da vulva [lábios]) e da abertura da vagina sejam realizados. Caso um exame pélvico interno seja necessário, a criança geralmente recebe anestesia para que o exame possa ser realizado sem causar desconforto.

Se houver secreção vaginal, é possível que uma amostra seja coletada para análise usando métodos adequados para crianças.

As informações da anamnese e do exame físico geralmente sugerem uma causa e os outros exames que talvez sejam necessários.

Se houver suspeita de abuso sexual, é feita documentação com base no exame físico e nas exigências médicas e legais locais para vítimas de agressão sexual. As crianças devem ser examinadas e receber apoio durante e após a avaliação por profissionais de saúde treinados.