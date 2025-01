Dor pélvica em mulheres

Um exame de gravidez é realizado em todas as meninas e mulheres em idade fértil que apresentam dor pélvica. Um exame de gravidez na urina costuma ser feito primeiro. Caso haja a possibilidade de gravidez muito recente e o exame de urina seja negativo, realiza-se exame de sangue para confirmar a gravidez. O exame de sangue é mais exato do que o exame de urina quando a gravidez tem menos de cinco semanas.

A realização de outros exames depende de quais distúrbios se suspeita. Os exames podem incluir

Hemograma completo (HMG)

Exames de urina ou de amostras da vagina ou do colo do útero para verificar quanto à presença de infecções que podem causar dor pélvica

Ultrassom pélvico, tomografia computadorizada (TC) ou ressonância magnética (RM) do abdômen e da pelve para verificar quanto à presença de massas

Às vezes, cirurgia (laparoscopia ou laparotomia) caso outros exames não tenham identificado a causa da dor intensa ou persistente e houver suspeita de uma causa séria (por exemplo, ruptura de gravidez ectópica)

A urinálise é um exame de urina simples e rápido que é considerado o primeiro passo na tentativa de detectar muitas causas comuns de distúrbios pélvicos, tais como infecção de bexiga ou a maioria dos casos de cálculos renais. Uma urocultura será realizada se houver suspeita de infecção.

No caso de um ultrassom, o médico utiliza um aparelho de ultrassom portátil que é colocado no abdômen ou inserido na vagina (ultrassom transvaginal). Outros exames, tais como TC ou RM, serão realizados para tentar encontrar uma massa ou outras alterações se o resultado do ultrassom for inconclusivo.

Na laparoscopia, o médico faz uma pequena incisão logo abaixo do umbigo e insere um tubo de visualização (laparoscópio) para tentar encontrar diretamente uma gravidez ectópica ou outras causas de dor pélvica. Uma laparotomia (uma grande incisão no abdômen que permite ao médico visualizar diretamente os órgãos) talvez seja feita se não for possível realizar uma laparoscopia ou se o médico não conseguir diagnosticar ou tratar um quadro clínico com uma laparoscopia.