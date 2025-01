Considerações gerais sobre a contracepção

A contracepção é a prevenção da ovulação (impedir que os ovários liberem os óvulos), a prevenção da fecundação de um óvulo pelo espermatozoide (concepção) ou a prevenção da aderência do ovo ao revestimento interno do útero (implantação).

A contracepção (controle da natalidade) é usada para evitar a gravidez. Os métodos contraceptivos podem ser temporários (por exemplo, pílulas anticoncepcionais ou um dispositivo intrauterino) ou permanentes (destinados a evitar a gravidez permanentemente, por exemplo, a vasectomia ou a laqueadura tubária). O aborto é um procedimento que interrompe a gravidez. Ele pode ser utilizado para pôr fim a uma gravidez não planejada quando o método contraceptivo tiver falhado ou não tiver sido utilizado.

Existem muitos métodos contraceptivos. Nenhum é completamente eficaz, mas alguns são muito mais confiáveis que outros. A eficácia em geral depende de qual método é usado e de quão diligentemente a pessoa segue as instruções. Assim, a eficácia de um método contraceptivo pode ser descrita de duas maneiras:

Sua eficácia na prevenção da gravidez quando usada pela maioria das pessoas (uso típico)

Sua eficácia na prevenção da gravidez quando as instruções de uso são seguidas à risca (uso perfeito)

Por exemplo, contraceptivos orais (pílulas anticoncepcionais) são muito eficazes se a mulher tomá-las todos os dias (uso perfeito). No entanto, esquecer-se de tomar algumas pílulas (uso típico) diminui a eficácia. Por outro lado, os dispositivos intrauterinos (DIUs), uma vez inseridos, não precisam de nada mais até precisarem ser substituídos. Assim, o uso típico é geralmente o mesmo que o uso perfeito. As pessoas tendem a seguir as instruções mais fielmente conforme se acostumam com um método. Assim, a diferença de eficácia com o uso perfeito e o uso típico costuma diminuir com o passar do tempo.

Além do grau de eficácia, cada método contraceptivo tem outras vantagens e desvantagens. A escolha do método depende das preferências, do grau de confiabilidade necessário e de considerações médicas.

Apesar de haver uma taxa de gravidez mais alta associada ao uso de preservativos em comparação com outros métodos, os preservativos (principalmente os preservativos de látex e sintéticos) fornecem proteção contra todas as infecções sexualmente transmissíveis (ISTs) comuns, incluindo a infecção pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV). Como parte de práticas sexuais mais seguras, os preservativos devem ser usados mesmo quando outro método contraceptivo também estiver sendo usado.

Caso tenham ocorrido relações sexuais sem proteção, contracepção de emergência talvez ajude a prevenir uma gravidez não planejada. A contracepção de emergência não deve ser usada como método de contracepção rotineiro.

