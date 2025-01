Os miomas cervicais são tumores de tecido muscular liso benignos (não cancerosos) do colo do útero.

Um mioma cervical pode causar sangramento ou secreção vaginal, interferir na micção ou causar dor durante a atividade sexual.

O médico consegue ver ou sentir a maioria dos miomas durante um exame pélvico.

Miomas que causam sintomas podem ser removidos cirurgicamente.

Os miomas (também denominados leiomiomas ou fibromas) são tumores benignos parcialmente formados por tecido muscular. Eles são muito comuns no corpo do útero, mas às vezes, se desenvolvem no colo do útero (a parte inferior do útero). Quando isso ocorre, eles normalmente são acompanhados por miomas na parte superior maior do útero.

Miomas cervicais grandes podem bloquear parcialmente o trato urinário ou se projetar para dentro da vagina. Às vezes, aparecem feridas em miomas que sofreram prolapso, que por sua vez podem ficar infeccionados, sangrar ou ambos. Miomas cervicais de grande porte podem bloquear o fluxo de urina.

Às vezes, ocorre o prolapso de um mioma submucoso pediculado (um mioma localizado sob o revestimento do útero que tem um talo que faz com que ele se projete para dentro da cavidade uterina). Este não é um mioma cervical, mas pode ser visto na abertura do colo do útero ou estender-se para dentro da vagina. Às vezes, aparecem feridas em miomas que sofreram prolapso, que por sua vez podem ficar infeccionados, sangrar ou ambos.

Sintomas dos miomas cervicais A maioria dos miomas cervicais acaba causando sintomas. O sintoma mais comum é Sangramento da vagina, que pode ser irregular ou ter fluxo intenso Sangramento com fluxo intenso pode causar anemia, com fadiga e fraqueza. É possível que a atividade sexual seja dolorosa. Em casos raros, se um mioma bloquear o fluxo de urina, é possível que a mulher apresente hesitação no início da micção, gotejamento no final da micção e retenção de urina. Existe uma probabilidade maior de ocorrer infecções no trato urinário.

Diagnóstico de miomas cervicais Exame pélvico

Às vezes, exames de imagem, como ultrassonografia ou ressonância magnética (RM) Os médicos frequentemente conseguem detectar miomas durante um exame físico. É possível que o médico observe um mioma cervical durante um exame pélvico. Alternativamente, o médico talvez consiga sentir um mioma quando examina o tamanho e a forma do útero ou do colo do útero (com uma mão enluvada dentro da vagina e outra sobre o abdômen). Se o diagnóstico for incerto, é possível que o médico insira um dispositivo de ultrassom através da vagina até o útero para obter uma imagem da área. Esse procedimento, denominado ultrassonografia transvaginal, também é utilizado para verificar quanto à presença de outros miomas e obstrução do fluxo urinário. Alternativamente, uma RM pode ser realizada. Exames de sangue são feitos para verificar quanto à presença de anemia se a mulher tiver sangramento vaginal intenso ou frequente. Um exame de Papanicolau ou uma triagem para papilomavírus humano (HPV) (denominado citologia cervical) é feito para descartar a hipótese de câncer do colo do útero em mulheres que apresentem uma massa no colo do útero. Às vezes, é feita uma biópsia do colo do útero.