Tecnologias de reprodução assistida (TRAs)

Às vezes, a avaliação da infertilidade mostra que os tratamentos de infertilidade provavelmente não serão bem-sucedidos ou os tratamentos não são bem-sucedidos após vários ciclos. Dependendo dos fatores que causam isso, os futuros pais podem optar por usar óvulos ou espermatozoides doados. Os óvulos ou espermatozoides doados podem vir de um doador que os futuros pais conhecem ou de um doador anônimo.

No caso de óvulos de doadoras, a doadora passa pelas primeiras etapas da FIV. No laboratório de fertilidade, os óvulos são colocados em uma placa de cultura com o esperma do futuro progenitor. Os ovos são então transferidos para o útero da futura parceira progenitora.

O esperma do doador de doadores anônimos costuma ser congelado e armazenado em bancos de esperma. Durante o tratamento da fertilidade, o esperma do doador é colocado em uma placa de cultura com os óvulos da futura progenitora e, depois, transferidos para o útero.